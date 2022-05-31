«Уберите это, мы хотим смотреть футбол». Ван Бастен - о шоу перед финалом Лиги чемпионов

Чемпион Европы по футболы Марко ван Бастен раскритиковал УЕФА за предматчевое шоу на финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

«Мы хотим смотреть футбол, а вместо этого вынуждены наблюдать, как кто-то поет с танцорами. УЕФА и ФИФА пытаются заработать на футбольном матче. Уберите это подальше от нас, мы хотим смотреть футбол», - приводит слова ван Бастена Sport Bible.

Напомним, что перед матчем на стадионе «Сен-Дени» выступала популярная певица Камила Кабейо.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Реала». Единственный мяч на 59-й минуте забил бразильский нападающий Винисиус.