Кутепов объявил об уходе из «Спартака»: Это был фантастический путь

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов объявил об уходе из клуба. У футболиста истекает контракт с командой, который действует до 30 июня 2022 года.

«В этот момент мне одновременно очень радостно и грустно. Я ухожу из «Спартака» с прекрасными воспоминаниями. Я благодарен за возможность играть и расти в этой команде. Это был фантастический путь» - написал Кутепов в соцсетях.

Напомним, что Кутепов находится в клубной системе «Спартака» с 2012 года. За столичный клуб он отыграл 114 матчей, забив два гола. Вместе с красно-белыми защитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В нынешнем сезоне футболист провел за москвичей всего четыре встречи в РПЛ.