Суарес ведет переговоры с «Астон Виллой»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает The Athletic, на подписание 35-летнего футболиста нацелена «Астон Вилла». Отмечается, что Суарес ведет переговоры со «львами» и находится в постоянном контакте с главным тренером клуба Стивеном Джеррардом. Вместе они выступали за «Ливерпуль».

На уругвайца претендуют еще несколько европейских клубов. Луис примет решение в ближайшие дни после обсуждения со своей семьей.

.Добавим, что в минувшем сезоне Суарес забил 13 мячей и отдал три результативные передачи в 43 матчах.