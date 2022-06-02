Титульный спонсор продолжит финансировать «Уфу»

Титульный спонсор «Уфы» букмекерская компания BetBoom объявила, что продолжит сотрудничество с клубом, несмотря на вылет в ФНЛ.

«Мы были готовы к различным вариантам развития событий. Поэтому в договоре, который мы подписали с «Уфой» год назад, были учтены как возможности вылета клуба в ФНЛ, так и выхода в еврокубки. Вся эта информация не является новой, вы можете найти соответствующие публикации в СМИ», - приводит «Чемпионат» слова руководителя отдела спонсорства BetBoom Павла Краснова.

Напомним, ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб может прекратить свое существование в случае вылета из российской премьер-лиги.