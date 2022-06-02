Защитником сборной России и ЦСКА Дивеевым интересуются европейские клубы

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, рассказал про заинтересованность его клиентом клубами из Европы.

«Интерес был, могу подтвердить. И этот интерес достаточно стабильный. Клубы называть не буду. Но пока у меня не было такого документа, который бы выражал этот интерес в цифрах. Интерес проявляют постоянно – звонки, вопросы», - приводит слова агента футболиста «Метарейтинг»,

В прошлом сезоне Девеев провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов.

Контракт 22-летнего защитника с армейцами рассчитан до июля 2024 года.

Трансфермаркт оценивает российского футболиста в шесть миллионов Евро.