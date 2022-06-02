Защитник «Урала» Кузьмичев станет игроком «Динамо»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев продолжит карьеру в московском «Динамо». Об этом пишет «РБ-Спорт».
По данным источника, столичный клуб выкупит игрока за 2 млн евро. Отмечается, что бело-голубые решились на его трансфер из-за дефицита центральных защитников.
Напомним, в минувшем сезоне РПЛ 21-летний Кузьмичев провел 23 матча и отдал 2 голевых паса.
Что касается «Динамо», то столичный клуб занял третье место в чемпионате России, а также вышел в финал Кубка страны, где уступил «Спартаку» (0:1).
источник: «РБ-Спорт»