«В любой день в Санкт-Петербурге». Медведев ответил «Спартаку»

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев ответил руководству московского «Спартака», предложившему провести матч за Суперкубок России в Москве.
«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», - приводит слова руководителя «РИА Новости».
Напомним, ранее в «Спартаке» заявили, что поединок должен пройти в «Лужниках», а для обслуживания встречи необходимо привлечь иностранных арбитров.
Предположительно матч за Суперкубок состоится 10 июля в Казани. Чемпион России «Зенит» сыграет с обладателем Кубка страны - «Спартаком».
источник: «РИА Новости»