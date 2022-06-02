«Зенит» получил на вечное хранение чемпионский кубок РПЛ нового образца

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что клуб получил на вечное хранение чемпионский кубок РПЛ нового образца. Об этом говорится на сайте команды.

«Зенит» получил кубок старого образца на вечное хранение в конце сезона-2018/19, выиграв чемпионат России по футболу в пятый раз в истории.

Победа по итогам кампании-2021/22 стала четвертой подряд и третьей, которая учитывается для получения кубка нового образца в собственность», – сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, «Зенит», выступающий под руководством Сергея Семака, стал чемпионом России за три тура до окончания сезона. Сине-бело-голубые набрали 65 очков. Ближайший преследователь в лице «Сочи» уступил питерцам 9 очков.