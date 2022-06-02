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Гол Кухты принес победу сборной Чехии в матче со Швейцарией

Форвард «Локомотива» забил дебютный гол за национальную команду.
02 июня 2022 23:45

Сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии в домашнем матче первого тура Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Автором первого гола стал нападающий московского «Локомотива» Ян Кухта. Он отличился на 11-й минуте. Еще один мяч в своим ворота срезал Джибриль Соу (58-я). У швейцарцев на 44-й минуте отличился Ноа Окафор.

Таким образом, сборная Чехии возглавила 2-ю группу в дивизионе A, а Швейцария расположилась на 4-й строчке.

5 июня команда Кухты сыграет со сборной Испании, а швейцарцы в тот же день встретятся с командой Португалии.

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