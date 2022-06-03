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Уткин – об уходе Бакаева из «Спартака»: Это событие просто не укладывается в моей голове

Ранее сообщалось, что футболист договорился о переходе в «Зенит».
03 июня 2022 11:44
автор: Артур Гичунцев

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение «Спартака» не продлевать контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Это удивительное явление, когда футболист был готов играть за команду, которая его воспитала, хотел этого. И даже после финального свистка Кубка России он говорит: «Я еще немножко подожду, может быть, они еще передумают». Не жалобно, но вот так вот он говорит. Это событие просто не укладывается в моей голове», – заявил Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, Бакаев начал выступать за первую команду «Спартака» в июле 2018 года. В прошедшем сезоне он помог красно-белым выиграть Кубок России. На счету игрока 36 матчей, 3 гола и 8 ассистов во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что футболист договорился о переходе в «Зенит».

источник: «Советский спорт»
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