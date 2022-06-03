Колосков объяснил, почему Карпину не следует уходить в «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о переговорах Валерия Карпина с руководством московского «Динамо».

«Карпин в «Ростове» наладил работу академии. У него есть понимание с руководством. Сам Карпин сказал, что это чушь. Валерий Георгиевич на своем месте. В «Динамо» ему идти не надо», – цитирует Колоскова «Чемпионат».

Напомним, 52-летний Карпин является главным тренером «Ростова». По данным СМИ, специалист готов возглавить «Динамо», если клуб пригласит Алексея Рыскина на должность спортивного директора. Последний занимает аналогичный пост в донской команде.