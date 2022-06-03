В «Химках» заявили, что Глушаков не покинет подмосковный клуб в летнее трансферное окно

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о том, что центральный полузащитник Денис Глушаков останется в подмосковной команде.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что 35-летний хавбек может пополнить состав московского «Динамо» в ближайшее трансферное окно.

– Глушаков остается в нашей команде. Он показывает, наверное, один из своих лучших уровней игры за все годы. Я думаю, что сейчас он получает удовлетворение и от своей игры в «Химках», и от игры команды, – приводит слова Терюшкова «РИА Новости».

Напомним, что Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года. За подмосковный клуб футболист отыграл 48 матчей, забил 14 голов и отдал четыре результативных паса. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.