Роналду объяснил, как ему удалось побить огромное количество различных рекордов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что не гонится за различными рекордами.

«Я не гонюсь за ними, это они идут ко мне, так что это хорошо. Я по-прежнему мотивирован упорно трудиться. Конечно, «Манчестер Юнайтед» и одноклубники помогают мне на протяжении всего этого пути. Поэтому ценю всех людей, которые помогают мне. Всегда приятно забивать мячи за этот клуб.

Самое главное для меня - пытаться выигрывать матчи и стать победителем какого-нибудь чемпионата или кубка, но я верю, что «Манчестер Юнайтед» будет там, где он должен быть. Иногда на это требуется время, но я все равно в это верю», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба манкунианцев.

В минувшем сезоне португальцу покорилось достижение форварда сборной Ирана Али Даеи по количеству голов за национальную команду.

Всего на счету Роналду 38 матчей за «МЮ», в которых он забил 18 мячей. По итогам сезона команда заняла шестое место в турнирной таблице.