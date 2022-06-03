Бывший тренер «Уфы» Стукалов заявил, что не ведет переговоров со «СКА-Хабаровском»

Экс-наставник «Уфы» Алексей Стукалов отреагировал на появившуюся новость о том, что он может возглавить «СКА-Хабаровск».

Ранее стало известно, что руководство дальневосточной команды рассматривает 38-летнего специалиста в качестве основного кандидата на пост главного тренера.

– Со мной лично никто не связывался. Раньше я говорил, что буду рассматривать все предложения, которые будут поступать, но из СКА со мной никто не связывался, – цитирует Стукалова «Чемпионат».

Напомним, что Стукалов покинул «Уфу» 30 мая. Он возглавлял команду с апреля прошлого года. Под его руководством уфимцы заняли 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2021/22. В стыковых матчах коллектив уступил «Оренбургу» (2:2, 1:2) и покинул РПЛ.