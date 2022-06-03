Баджо призвал изменить правила из-за того, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира

Призер чемпионата мира в составе сборной Италии Роберто Баджо, считает, что данная национальная команда должна была получить путевку на чемпионат мира в Катаре, как действующий победитель чемпионата Европы.

Напомним, что подопечные Роберто Манчини уступили в стыковых матчах команде Северной Македонии (0:1).

«Это большой позор, что Италия не получила путевку в Катар сразу после победы на чемпионате Европы. Нам надо изменить правила. Это скандал, безумие. Разве ребята не заслужили награду?

Если бы я был на их месте, не знаю, как я бы отреагировал. В одном матче за 90 минут может случиться что угодно, что-то пойдет не так, и ты останешься дома», - приводит слова Баджо Marca.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.