Функция оформления fan-ID станет доступной в начале июля этого года

Стало известно о том, когда можно будет оформить паспорт болельщика, а именно fan-ID.

Как сообщает официальный сайт Госуслуг, необходимый документ для посещения спортивных мероприятий будет доступен для оформления с 4 июля.

Напомним, что Закон о введении паспорта болельщика вступил в свою силу 1 июня. Теперь вход на спортивные мероприятия на территории России будет запрещен для тех, кто не имеет соответствующего документа. При этом fan-ID должны иметь при себе не только фанаты, но организаторы и участники соревнований, а также представители СМИ.

Добавим, что подобная система уже действовала в России во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.