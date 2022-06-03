Агент Кутепова рассказал об интересе к игроку со стороны клубов из России и Турции

Агент Дамиано Драго, клиентом которого является бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов, высказался по поводу будущего своего подопечного.

Напомним, что вчера, 2 июня, пресс-служба красно-белых объявила об уходе 28-летнего футболиста из клуба на правах свободного агента.

– Илья полностью здоров. Сейчас у нас есть интерес от клубов России и Турции, мы ведем переговоры. Илья готов и заслуживает того, чтобы проявить себя на футбольном поле. Игровая практика – наш главный приоритет, – цитирует Драго «Чемпионат».

Напомним, что Кутепов находился в клубной системе «Спартака» с 2012 года. За столичную команду он отыграл 114 матчей, забив два гола. Вместе с красно-белыми защитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В сезоне-2021/22 футболист провел за москвичей всего пять встреч.