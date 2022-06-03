«Барселона» по-прежнему рассчитывает подписать Кунде

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде может пополнить состав другого клуба чемпионата Испании.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство каталонцев рассматривает кандидатуру 23-летнего француза в качестве усиления оборонительной линии команды в летнее трансферное окно.

Также отмечается, что главным претендентом на футболиста по-прежнему является «Челси». При этом лондонская команда уже согласовала с игроком условия его личного контракта.

Напомним, что Кунде выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 133 матча, забил девять голов и отдал три результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Франции защитник отыграл девять встреч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.