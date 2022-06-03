Колосков рассказал, в какие команды РПЛ может перейти Черышев

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, каким российским футбольным клубам мог бы пригодиться Денис Черышев.

«У нас хороший чемпионат. Отстранение же не навсегда. Я бы хотел его видеть в РПЛ. Как мне кажется, он бы подошел «Спартаку», «Динамо» и «Ростову» по стилю. Вопрос - хотят ли его видеть тренеры», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, контракт россиянина с испанской «Валенсией» истекает 30 июня 2022 года, после чего тот становится свободным агентом. Ранее отец полузащитника Дмитрий говорил, что к игроку есть интерес и в Европе.

В минувшем сезоне Черышев провел 18 матчей в чемпионате и Кубке Испании, в которых забил один мяч.