Мостовой уйдет из «Зенита», если петербургский клуб подпишет контракт с Зелимханом Бакаевым

Фланговый полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассматривает возможность ухода из команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает портал «Евро-футбол.ру», ссылаясь на свой источник в клубе, 24-летний футболист готов покинуть стан сине-бело-голубых, если в команду перейдет хавбек Зелимхан Бакаев. Ранее игрок покинул «Спартак» на правах свободного агента.

Также источник утверждает, что Мостовой надеется на трансфер в «Локомотив» в случае удачных переговоров между клубами.

Напомним, что Мостовой выступает за «Зенит» с июля 2019 года. Всего в составе петербуржцев он отыграл 71 матч, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.