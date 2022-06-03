Широков объяснил, почему Черышев вряд ли вернется в Россию

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков считает, что Денис Черышев продолжит карьеру в Европе.

«Если бы было предложение, то в первую очередь он бы остался в Ла Лиге. Его знают там. «Валенсия» - хорошая команда, где игроки неплохого уровня. Наверное, и там найдет себе какую-нибудь команду.

Наверное, он отдаст предпочтение командам, которые участвуют в еврокубках. У нас в следующем году нет еврокубков, а дальше непонятно. Тем более у него в большей степени европейский менталитет», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, контракт россиянина с испанской «Валенсией» истекает 30 июня 2022 года, после чего тот становится свободным агентом. Ранее отец полузащитника Дмитрий говорил, что к игроку есть интерес и в Европе.

В минувшем сезоне Черышев провел 18 матчей в чемпионате и Кубке Испании, в которых забил один мяч.