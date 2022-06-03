«Томь» не сыграет в следующем сезоне ФНЛ

Пресс-служба «Томи» сообщила о том, что клуб не сможет принять участие в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.

По информации источника, апелляционный комитет РФС отказал томской команде в получении соответствующей лицензии. Отмечается, что в скором времени томичи планируют подать заявку для участия в ФНЛ-2.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Томь» заняла 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 48 очков в 38 турах. В данный момент главным тренером клуба является Сергей Жуков.