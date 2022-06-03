Агент Языджи сообщил о прогрессе в переговорах между ЦСКА и «Лиллем» по трансферу его клиента

Агент Адам Чебеджи, клиентом которого является атакующий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи, заявил, что армейский клуб достиг прогресса с «Лиллем» в переговорах по выкупу контракта его подопечного.

Напомним, что красно-синие арендовали 25-летнего хавбека в январе этого года до конца сезона-2021/22. При этом у москвичей есть возможность выкупить игрока.

– Переговоры прогрессируют. Между нами нет какого-то конфликта. Я уже говорил вам, что приоритет Юсуфа – остаться в ЦСКА. Он хочет помочь команде стать чемпионом, – приводит слова Чебеджи портал «Метарейтинг».

Добавим, что в прошедшем сезоне Языджи отыграл за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.