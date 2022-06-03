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Орещук считает, что Дзюба уедет играть за границу

В других странах есть команды, которые готовы платить форварду деньги сопоставимые с теми, что форвард получал в «Зените».
03 июня 2022 19:38
автор: Максим Скороходов

Футбольный агент Роман Орещук рассказал, где ожидает увидеть нападающего Артема Дзюбу, который не продлил контракт с «Зенитом».

«Мне почему-то кажется, что он уедет за границу. Не факт, что именно в «Фенербахче». Это может быть не только Турция, но и Объединённые Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и азиатские страны. Почему нет? Он хороший форвард. Может ещё немного поиграть и неплохо заработать. В России вряд ли ему предложат такие же деньги, какие он получал в «Зените». А в других странах могут», - приводит слова Орещука RT.

Напомним, что 33-летний Дзюба покинул состав «Зенита» на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Всего за сине-бело-голубых он отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

источник: «RT на русском»
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