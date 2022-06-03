«Интер» подпишет двухлетний контракт с Мхитаряном

«Интер» находится в шаге от того, чтобы в скором времени официально объявить о подписании атакующего полузащитника Генриха Мхитаряна.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 33-летний армянин отказался от продления контракта со своей нынешней командой – «Ромой».

Отмечается, что хавбек согласился продолжить свою карьеру в стане «нерадзурри» и подписать с клубом трудовое соглашение, рассчитанное на два года. Тем самым, футболист пополнит состав черно-синих на правах свободного агента.

Напомним, что Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2019 года. Всего за римлян он отыграл 117 матчей, забил 29 голов и отдал 28 результативных передач. Вместе с клубом полузащитник стал обладателем Лиги конференции.