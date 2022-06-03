Врио губернатора Ярославской области заявил, что целью «Шинника» на сезон должна стать победа в ФНЛ

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел встречу с главным тренером «Шинника» Вадимом Евсеевым.

Во время беседы Евраев высказал мнение о том, что клубу необходимо ставить перед собой цель победить в Футбольной национальной лиге в сезоне-2022/23.

– Сегодня на новый сезон имеет смысл ставить только амбициозные задачи. Посчитаем, посмотрим, что необходимо сделать, но точно надо идти к победе и исходить именно из этого. Будем поддерживать наш футбол и болеть за команду, – цитирует Евраева Sport76.ru.

Напомним, что «Шинник» занял первое место в турнирной таблице ФНЛ-2, набрав 53 очка в 20 турах. Что касается Евсеева, то 46-летний специалист возглавил ярославцев летом прошлого года.