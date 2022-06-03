УЕФА сделал заявление по итогам событий, произошедших перед финальным матчем Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал заявление по поводу событий, произошедших перед финальным матчем Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

В своем заявлении организация приносит извинения перед всеми зрителями, посетившими прошедшую встречу и ставшими свидетелями беспорядков у арены. При этом в союзе заявили, что данная ситуация не должна повториться в будущем.

Также отмечается, что УЕФА произвел заказ независимой проверки для того, чтобы выявить недостатки всех субъектов, участвовавших в организации финала.

Напомним, что на стадион «Стад де Франс» в пригороде Парижа пыталось прорваться большое количество болельщиков «Ливерпуля», не имевших при себе билетов на матч. В результате беспорядков органы правопорядка были вынуждены применять слезоточивый газ.

Ранее глава Минспорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что «Ливерпуль» настоял на том, чтобы УЕФА не реализовывал билеты на финал Лиги чемпионов исключительно через специальное мобильное приложение. В связи с этим, стали распространяться бумажные билеты, часть которых оказалась фальшивой.