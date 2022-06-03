Два клуба чемпионата Испании претендуют на подписание Хуана Маты

Атакующий полузащитник Хуан Мата, покинувший «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента, может вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает Todofichajes, 34-летний хавбек входит в сферу интересов «Бетиса», а также бывшего клуба футболиста – «Валенсии». Отмечается, что в данный момент фаворитами в борьбе за подписание игрока являются «летучие мыши».

Напомним, что Мата выступал за «МЮ» с января 2014 года. С этого времени он выиграл вместе с командой Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Всего за «красных дьяволов» Мата провел 285 матчей, в которых забил 51 гол и отдал 47 результативных передач.