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«Анжи» подаст апелляцию на решение РФС лишить клуб лицензии

Команда находится на грани расформирования
03 июня 2022 21:03
автор: Александр Шульгин

Пресс-атташе махачкалинского «Анжи» Гаджимурад Магомедрасулов опроверг информацию о прекращении существования клуба.

«Мы получили отказ на получение лицензии и подали на апелляцию. В понедельник будет официальное решение РФС. Пока «Анжи» не прекращал существование. Если нам не дадут лицензию, то продолжим существование как любительская команда, либо закроют клуб», - приводит слова Магомедрасулова Sport24.ru.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб не получит лицензию для участия в чемпионате в следующем сезоне.

Махачкалинцы становились бронзовыми призерами чемпионата России, а также доходили до 1/8 финала Лиги Европы.

В разные годы за команду выступали Роберто Карлос и Самуэль Это'О, а главным тренером был Гус Хиддинк.

источник: Sport24.ru
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