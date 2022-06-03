Бензема и Мбаппе выйдут в стартовом составе сборной Франции на матч против Дании в Лиге наций

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Дании на матч группового этапа Лиги наций.
Отметим, что очная встреча национальных команд состоится сегодня, 3 июня, в Париже. Начало – в 21:45 мск. Главным арбитром игры был назначен немец Феликс Цвайер.
Франция: Льорис, Л. Эрнандес, Варан, Кунде, Т. Эрнандес, Чуамени, Канте, Гризманн, Мбаппе, Бензема.
Дания: Шмейхель, Меле, Вестергор, Нельссон, Андерсен, Хойбьерг, Дилэйни, Васс, Эриксен, Сков Ольсен, Дольберг.
Добавим, что Франция и Дания выступают в группе 1. Также в данный квартет вошли сборные Австрии и Хорватии.
источник: «Советский спорт»