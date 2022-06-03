Евсеев встретился с властями Ярославской области после выхода «Шинника» в ФНЛ

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев на встрече с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым рассказал, за счет чего ему удалось вернуть команду в ФНЛ и поделился ожиданиями от нового сезона.

«Выход в ФНЛ - это заслуга всей команды и результат поддержки, которую мы чувствовали. Если сначала на трибунах было человек 200, то уже в весенней части, когда решались задачи, были тысячи на трибунах.

Ждем вас на матчи в новом сезоне, который будет более интересным, более ожесточенным. Потому что команды, которые вышли из Премьер-лиги, обязательно захотят в нее вернуться», - приводит слова Евсеева Sport76.ru.

Напомним, ранее ярославские власти ставили перед командой задачу вернуться в РПЛ.