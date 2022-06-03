Руководство «Оренбурга» огласило цели на следующий сезон

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.

«Конечно, мы контактируем, общались с руководством и после игры с «Уфой». Цели и задачи понятны. Какие позиции? Какие возможности? Будем работать в ближайший сезон, любой игрок выходит, чтобы побеждать», - приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам сезона клуб занял третье место в турнирной таблице ФНЛ. В стыковых матчах команда Марцела Лички обыграла «Уфу» (2:2, 2:1) и вышла в РПЛ.

Также высший дивизион пополнили московское «Торпедо» и воронежский «Факел».