Вратарь «Алании» Солдатенко может стать игроком «Зенита»

Голкипер владикавказской «Алании» Ростислав Солдатенко может перейти в питерский «Зенит».

По информации Metaratings, в приобретении футболиста заинтересован лично главный тренер команды Сергей Семак.

25-летний голкипер произвел впечатление на наставника питерцев в четвертьфинале Кубка России, в котором команды встречались между собой. В серии послематчевых пенальти Солдатенко парировал два удара футболистов «Зенита», а затем отличился сам, выведя «Аланию» в полуфинал.

Всего в минувшем сезоне ФНЛ Солдатенко провел 28 матчей, в которых пропустил 16 мячей.