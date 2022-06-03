РФС лицензировал 45 клубов, «Анжи» потерял профессиональный статус

По итогам состоявшегося 3 июня заседания Апелляционного комитета РФС лицензии для участия в соревнованиях получили 45 клубов.

В выдаче лицензии для участия в ФНЛ-1 отказано «Томи», в ФНЛ-2 - махачкалинскому «Анжи» и «Олимпу-Долгопрудному».

Таким образом, «Анжи» потерял статус профессионального футбольного клуба и может прекратить свое существование, о чем ранее заявляли некоторые СМИ.

Отметим, что апелляция дагестанской команды не была рассмотрена в связи с нарушением порядка и сроков ее подачи.