Нидерланды разгромили Бельгию, Франция проиграла Дании и другие результаты Лиги наций

В матче первого тура дивизиона А Лиги наций сборная Нидерландов на выезде разгромила команду Бельгии.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Мемфис Депай. Еще по одному мячу забили Дензел Дюмфрис и Стевен Бергвейн. Хозяева ответили голом престижа в исполнении Миши Батшуайи.

Нидерланды возглавили турнирную таблицу группы 4, обойдя Польшу по разнице забитых и пропущенных мячей. Напомним, накануне поляки обыграли Уэльс (2:1). Бельгийцы занимают последнее место в квартете.

В группе 1 Франция на своем поле потерпела поражение от Дании. Хозяева открыли счет благодаря точному удару Карима Бензема, однако гости ответили дублем Андреаса Корнелиуса и с тремя очками возглавили группу вместе с австрийцами, неожиданно разгромившими на выезде хорватов (3:0).

Лига наций. Дивизион А

Бельгия - Нидерланды - 1:4 (0:1)

Голы: Батшуайи, 90 - Бергвейн, 41; Депай, 51; 66; Дюмфрис, 62.



Лига наций. Дивизион А

Франция - Дания - 1:2 (0:0)

Голы: Бензема, 51 - Корнелиус, 68; 88.



Лига наций. Дивизион А

Хорватия - Австрия - 0:3 (0:1)

Голы: Арнаутович, 41; Грегорич, 54; Забитцер, 57.