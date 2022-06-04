Шварц - о решении остаться в «Динамо» до конца сезона: Я знал, что парни нуждаются во мне

Немецкий тренер Сандро Шварц рассказал местным СМИ, почему остался в «Динамо» до окончания сезона-2021/22.

«Процесс принятия решения занял довольно много времени. Я регулярно слушал как свой внутренний голос, так и свою семью. Пожалуйста, поверьте мне: мое решение не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам. Дело заключалось в том, чтобы помочь людям на местах. Я знал, что парни нуждаются во мне», - приводит слова Шварца rbb 24.

Напомним, что немецкий специалист возглавил бело-голубых в 2020 году. В прошлом сезоне команда поде его руководством завоевала бронзовые медали чемпионата России и дошла до финала кубка страны, где уступила «Спартаку» (1:2).

2 июня было объявлено, что Шварц возглавил берлинскую «Герту», подписав двухлетний контракт.