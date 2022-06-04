Transfermarkt назвал Нобоа MVP РПЛ-2021/22, Захарян стал самым лучшим молодым игроком.

Популярный портал Transfermarkt признал полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа лучшим игроком российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.
Звание самого ценного молодого футболиста получил хавбек «Динамо» Арсен Захарян.
Символическая сборная РПЛ-2021/22 по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Родриго («Сочи»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Клаудиньо («Зенит»), Арсен Захарян («Динамо»).
Нападающие: Матео Кассьерра («Сочи»), Гамид Агаларов («Уфа»).
Тренер: Владимир Федотов
Напомним, что чемпионом России в четвертый год подряд стал «Зенит», серебряные медали завоевал «Сочи», а бронзовые - «Динамо». «Краснодар» по итогам сезона занял четвертое место.