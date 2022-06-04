Карлос Тевес завершил карьеру

Аргентинский нападающий Карос Тевес объявил о завершении карьеры из-за смерти своего отца.

«Я завершаю, это точно. У меня было много предложений, в том числе из США. Но это все, я дал футболу все свои силы.

Играть в прошлом году было очень сложно, но я мог видеть своего старика. Я заканчиваю, потому что потерял своего поклонника номер один», - приводит слова спортсмена Mundo Albiceleste.

Отец Тевеса умер в прошлом году. По данным источника, экс-форвард планирует стать тренером.

Тевес на протяжении карьеры футболиста играл за восемь клубов, последним из которых стал «Бокf Хуниорс», в составе него Карлос выиграл шесть трофеев, в том числе Кубок Либертадорес.

С «Коринтиансом» Тевес выиграл чемпионат Бразилии, с «Манчестер Юнайтед» - шесть трофеев (в т.ч Лигу чемпионов), с «Манчестер Сити» - три, а с «Ювентусом» - четыре.

В составе сборной Аргентины Тевес стал олимпийским чемпионом.