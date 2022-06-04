Терюшков заявил, что легионеры не намерены покидать «Химки»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что легионеры не намерены уходить летом из команды.

«Все легионеры у нас остаются в клубе. У нас есть только Филип Дагерстоль, который воспользовался правом ФИФА. При этом он остается игроком клуба. Будем разговаривать и с им, и с агентом по поводу того, как они видят себя дальше. С ним связь есть, он наш игрок, так что будем все обсуждать», - приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Помимо Дагерстоля на контракте с «Химками» находятся полузащитники Неманья Главчич из Сербии и Лоуренс Николас из Нигерии.