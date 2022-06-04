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В «Маккаби» назвали спекуляцией информацию о приходе Березуцких

Под руководством двух братьев ЦСКА занял в прошлом сезоне пятое место.
В «Маккаби» назвали спекуляцией информацию о приходе Березуцких
04 июня 2022 12:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: ПФК ЦСКА

«Маккаби» прокомментировал информацию «Метарейтинг» о том, что в клуб из Тель-Авива могут прийти глава селекционный службы ЦСКА Андрей Мовсесьян вместе с тренерами армейцев братьями Березуцкими.

«Мовсесьян и Березуцкие могут оказаться в Маккаби? Мы не комментируем слухи и спекуляции от медиа», - приводит Sport24.ru слова пресс-атташе «Маккаби» Омера Ронена.

Напомним, что Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА перед началом прошлого сезона, 10 января в тренерский штаб вошел его брат Василий Березуцкий.

По итогам сезона ЦСКА занял пятое место в РПЛ и дошел до четвертьфинала Кубка России, где уступил будущему победителю «Спартаку».

источник: Sport24.ru
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