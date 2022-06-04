«Мне еще много над чем нужно работать». Александр Кержаков - о возможности возглавить «Зенит»

Александр Кержаков оценил слова комментатора Геннадия Орлова, который пожелал, чтобы экс-форвард «Зенита» в будущем сменил Сергея Семака на посту главного тренера сине-бело-голубых.

«Конечно, мне приятно это слышать. Спасибо за оценку моей работы. Я понимаю, что это лишь авансы. Мне еще много над чем нужно работать», - приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс»».

Напомним, что бывший нападающий в прошлом сезоне возглавлял «Нижний Новгород». Под его руководством команда набрала 33 очка и заняла 11-е место в российской премьер-лиге, несмотря на то, что за год до этого выступала в ФНЛ.

1 июня контракт Кержакова подошел к концу, а клуб не стал его продлевать.