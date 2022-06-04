«Алания» готова рассмотреть предложения по вратарю Солдатенко

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев подтвердил слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева про отсутствие переговоров на тему перехода вратаря владикавказского клуба Ростислава Солдатенко.

«Мы не ведем переговоры с «Зенитом» по поводу Солдатенко. Но в «Алании» готовы рассматривать предложения по этому игроку от других клубов», - приводит слова Сиукаева Sport24.ru.

Напомним, что в прошлом сезоне Солдатенко провел 28 игра за «Аланию» в ФНЛ, в которых пропустил 34 мяча и десять раз сыграл «на ноль». Также в активе голкипера четыре игры в Кубке России при двух матчах, в которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. В этом турнире Солдатенко пропустил пять голов.