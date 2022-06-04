Конате заменит Варана в составе сборной Франции в ближайших матчах Лиги наций

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате вызван в сборную Франции вместо Рафаэля Варана на предстоящий матч против команды Хорватии в рамках Лиги наций.

По информации пресс-службы французской команды, Варан покинул расположение команды после травмы, полученной во встрече против Дании: у игрока диагностировано повреждение бедра.

Сама встреча, проходившая во Франции, завершилась со счетом 2:1 в пользу Дании. Хорваты свой матч также проиграли, разгромно уступив австрийцам (0:3).

Встреча Хорватия - Франция состоится 6 июня в Сплите. Начало в 21.45 по московскому времени.