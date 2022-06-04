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Агент: Малком и Клаудиньо должны остаться в «Зените» на будущий сезон

Ранее УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков на следующий сезон-2021/22.
04 июня 2022 17:21
автор: Александр Бойченко

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, заявил, что футболисты намерены остаться в стане сине-бело-голубых, несмотря на отстранение российских команд от международных турниров.

«Они должны остаться в «Зените» на будущий сезон. Им нравится в клубе», — сказал Гарсия Sport24.

В завершившимся сезоне Малком сыграл в 24 матчах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. На счету Клаудиньо 23 игры, восемь мячей и пять ассистов. Действующие контракты игроков истекают в 2024 и 2026 годах соответственно.

источник: Sport24.ru
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