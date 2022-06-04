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Бывший тренер молодежной команды «Спартака» признался, что Федун хорошо разбирается в футболе

По словам специалиста, владелец красно-белых просматривал все игры юных спартаковцев
04 июня 2022 17:57
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер молодежной команды московского «Спартака» Андрей Лунин заявил, что владелец красно-белых Леонид Федун хорошо разбирается в различных тонкостях футбола.

«Федун разбирается в тонкостях футбола. Взять, например, данные фитнес-отчетов: количество спринтов и другие показатели - во всем этом он ориентируется очень хорошо. Или отчеты по футболистам - он всегда обращал внимание на разные мелочи. На количество выигранных единоборств, точных/неточных передач», - приводит слова Лунина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, по окончании сезона Федун намекнул, что уходит от управления клубом. По информации СМИ, Леонид Арнольдович продал свою долю «Лукойлу»

«Спартак» занял десятое место в чемпионате России, однако смог завоевать Кубок страны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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