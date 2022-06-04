Моуриньо является одним из кандидатов на пост «ПСЖ» после отставки Почеттино

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить «ПСЖ», сменив на этом посту действующего наставника Маурисио Почеттино.

Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что парижане могут уволить аргентинского специалиста в ближайшее время. Контракт Почеттино с «ПСЖ» истекает в конце следующего сезона. Французский клуб по итогам прошлого сезона стал чемпионом страны, однако вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Реала» и не смог побороться за Кубок Франции.

Под руководством Моуриньо «Рома» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице серии А и одержала победу в первом розыгрыше Лиги конференций, обыграв «Фейеноорд» (1:0).