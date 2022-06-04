Гаджиев верит в возрождение «Анжи»

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев выразил надежду на скорое возвращение клубом профессионального статуса.

«Я думаю, нужно просто немножко подождать. «Торпедо» же возродилось, там играли большие игроки, это был большой клуб. Сейчас они вернулись в Премьер-лигу, чему мы все рады. Думаю, у «Анжи» тоже есть шанс.

Надо знать причины, почему так случилось. Это же не случайное событие, а закономерность, которая проявлялась не только в «Анжи», но и в других клубах. Команды с такой историей не должны пропадать», - приводит слова специалиста «Спорт день за днем».

Напомним, накануне апелляционный комитет РФС отказал «Анжи» в выдаче лицензии для участия в первенстве ФНЛ. Клуб подал апелляцию, однако в организации не стали ее рассматривать, сославшись на нарушение порядка и сроков ее подачи.