ЦСКА стал обладателем премии Liga Fair Play по итогам сезона-2021/22

Российская премьер-лига объявила ЦСКА обладателем премии Liga Fair Play по итогам завершившегося сезона в РПЛ.

В заключительном 30-м туре чемпионата России красно-синие набрали лучший результат — 9,00, и заняли первое место в итоговой таблице наград со средним баллом 7,78. Ближайшими преследователи армейцев стали «Крылья Советов (7,68) и «Ростов» с «Краснодаром» (7,61).

Награда Liga Fair Play присуждается команде с наивысшим средним итоговым результатом Fair Play за отчетный период.

Победитель определяется на основе баллов по шести основным параметрам Fair Play: зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, а также общее количество желтых и красных карточек.