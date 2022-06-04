Певица Шакира была доставлена в больницу после расставания с Пике

Колумбийская певица Шакира была доставлена в больницу из-за нервного срыва после расставания с защитником «Барселоны» Жераром Пике.

Об этом сообщает Hola.

Напомним, что пара находилась в совместных отношениях с 2011 года. За это время у них появилось двое детей: Милан (9 лет) и Саша (6). Ранее появилась информация, что Пике совершил измену в отношении певицы.

По итогам прошлого сезона Пике провел 27 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Действующий контракт защитника с сине-гранатовыми истекает 30 июня 2024 года.