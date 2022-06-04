Быстров сравнил финал Кубка России с решающим матчем Лиги чемпионов

Бывший полузащитник питерского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров считает, что финал Кубка России, в котором красно-белые сыграли с «Динамо» был организован намного лучше решающего матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

«Давненько такого крутого финала не было. Все прошло на высшем уровне - был праздник, как день рождения какой-то. Не то, что финал Лиги чемпионов, который был омрачен известными событиями.

Я планировал посмотреть на две лучшие команды года с семьей и знакомыми. Но что поделать, от нас все равно ничего не зависит. Они приняли такое решение и в итоге по полной обосрались», - приводит слова Быстрова Sport24.ru.

Напомним, финал в Париже был омрачен стычками английских болельщиков с французской полицией, в результате чего представители органов правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ, от которого пострадали, в том числе, женщины и дети.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанской команды.

В финале Кубка России победу одержал «Спартак», обыгравший «Динамо» (2:1).